Правила противопожарного режима МЧС не запрещают размещать в подвалах хостелы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правила противопожарного режима не запрещают эксплуатировать подвалы и цокольные этажи зданий при наличии одобренной экспертизой проектной документации. Об этом во вторник журналистам сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"Любой подвал можно эксплуатировать и под хостелы, и под дома престарелых, и под Дома пионеров и школьников, если у вас есть соответствующая проектная документация и эта документация прошла экспертизу. Дозволение есть, запретов нет", - сказал он.

Еникеев подчеркнул, что разрабатывать проект должны профессионалы, которые правильно составят документацию. Затем нужно пройти негосударственную экспертизу. При этом для каждого типа учреждений необходимы свои системы противопожарной защиты, включая количество выходов. "Возьмите [торговый центр] "Охотный ряд": там минус три этажа, там все системы работают, там система дымоудаления, там система лифтов, привязанная к системе противопожарной защиты, там система оповещения", - уточнил он.

Единственно, что категорически нельзя размещать в подвалах - это склады с легковоспламеняющимися жидкостями и материалами, пиротехнику и сосуды под давлением.