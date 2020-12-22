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Гореславский: IT-решения Центров управления регионом могут заинтересовать другие страны

Как отметил гендиректор АНО "Диалог", "есть очень серьезный потенциал для развития, прежде всего в странах БРИКС"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Программное обеспечение и технические решения, лежащие в основе созданных по всей России Центров управления регионом, потенциально могут заинтересовать другие страны, в частности страны БРИКС. Такое мнение в интервью ТАСС выразил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

"У того, что мы делаем, есть очень серьезный потенциал для развития, прежде всего в странах БРИКС, арабский мир очень активно покупает российские IT-решения, страны Африки. Мне кажется, это интересная история, которая точно могла бы быть развита", - отметил Гореславский. При этом традиционным рынком экспорта российских IT-решения становятся страны СНГ.

По словам Гореславского, коллеги из других стран также имеют несколько запросов и на систему "Инцидент-менеджмент" (разработку компании "Медиалогия"), которая лежит в основе работы Центров управления регионом.

О Центрах управления регионом

Центр управления регионом - проектный офис, единый пункт мониторинга. В него поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Кроме того, здесь формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионе, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию.

По поручению президента России Владимира Путина ЦУРы в начале декабря 2020 года начали работать по всех регионах страны. Их созданием занималась автономная некоммерческая организация "Диалог". Организация также развивает цифровые проекты в сфере общественных связей и коммуникаций.

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