В большинстве регионов России пересчитали индексы цен для строительных смет

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большинство регионов России пересчитали индексы изменения сметной стоимости строительства на основании данных о фактической стоимости строительных ресурсов и уровня зарплаты. Об этом во вторник сообщил заместитель начальника Главгосэкспертизы по ценообразованию Сергей Лахаев на всероссийском совещании по вопросу перехода на индексы изменения сметной стоимости строительства.

Индексы учитывают удорожание стоимости строительства и являются важным инструментом ценообразования в отрасли.

"По состоянию на сегодня 68 субъектов пересчитали индексы изменения сметной стоимости с учетом стоимости строительных ресурсов в регионе. Еще три сделают это до конца года. При этом пять субъектов пересчитали индексы по элементам затрат", - сказал Лахаев.

На прошлой неделе министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что вопрос роста цен на строительные ресурсы является не менее принципиальным, чем стоимость продуктов питания. По его словам, Минстрой глубоко корректирует базисно-индексный метод ценообразования, который применяется сейчас. Ресурсно-индексный метод позволяет приблизиться к справедливой оплате строительного труда, отметил министр. Работа проводится в соответствии с новой методикой расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, которая была утверждена приказом Минстроя в июне 2019 года.