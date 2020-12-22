В Москве обеспечат единый порядок учета и ведения недвижимости

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы и Росимущество договорились об информационном взаимодействии в рамках соглашения, оно также поможет обеспечить единый порядок учета и ведения недвижимого имущества на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений во вторник.

"Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко подписали соглашение об информационном взаимодействии. Оно позволит сделать еще более эффективной систему управления объектами недвижимости, находящимися в городской и федеральной собственности, а также перевести в электронный вид сотрудничество правительства Москвы и Росимущества", - сказали в пресс-службе.

Как отметил Собянин, специалисты Росимущества уже имеют доступ к информационной системе Реестра единых объектов недвижимости города Москвы, которая, в свою очередь, наполняется графическими слоями с объектами Реестра федерального имущества: земельными участками, зданиями и сооружениями. Соглашение позволит обеспечить единый порядок учета и ведения недвижимого имущества на территории Москвы с применением современных технологий и реализованных в столице IT-решений.

"В частности, речь идет об организации эффективного процесса электронного документооборота, что поможет сократить сроки перераспределения имущества для решения приоритетных задач развития города", - пояснил мэр.

Руководитель Росимущества Вадим Яковенко добавил, что сотрудничество с правительством Москвы направлено, прежде всего, на выработку единых подходов к цифровизации системы управления имуществом. Объединив и унифицировав технические решения, появится возможность ускорить процессы принятия управленческих решений, что, в свою очередь, повысит качество оказания государственных услуг гражданам и бизнесу, а также увеличит поступления от распоряжения федеральным имуществом.

О соглашении

В пресс-службе уточнили, что подписанное соглашение - начальный этап взаимодействия по интеграции информационных ресурсов Росимущества и правительства Москвы. В ближайшей перспективе планируется подписать протоколы, детализирующие вопросы сотрудничества.

"Специалисты Росимущества уже оценили достоинства информационных систем, используемых в работе Департамента городского имущества. В частности, Реестра единых объектов недвижимости (РЕОН) города Москвы. ИС РЕОН объединяет ряд информационных ресурсов правительства Москвы и предоставляет пользователям комплексную информацию о земельных участках, зданиях и строениях, расположенных на территории города. Более плотное взаимодействие наших ведомств позволит выбрать лучшие цифровые решения для эффективного управления и распоряжения имуществом, а также для обмена соответствующим опытом", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва сегодня один из лидеров в области цифровизации государственного управления среди крупнейших городов мира. В рейтинге цифровой трансформации 100 наиболее развитых мегаполисов мира Services Globalization Index российская столица в 2020 году заняла 18-е место, улучшив за год свои позиции на пять пунктов.

С 2010 года в Москве ведется системная и совместная работа Департамента городского имущества и Департамента информационных технологий по совершенствованию ИТ-возможностей инфраструктуры городского управления. В электронный вид переведена большая часть внутренних ресурсоемких процессов Департамента городского имущества.

Например, виртуальный сотрудник занимается обработкой входящих по системе электронного документооборота (СЭДО) писем и печатью исходящей корреспонденции, он же распределяет заявления арендаторов и покупателей городской недвижимости на сверку расчетов по финансово-лицевым счетам. Благодаря автоматизации удалось исключить из рутинных процессов начальников отделов, секретарей, регистраторов и других сотрудников ДГИ, высвободив часть рабочего времени для других важных направлений.