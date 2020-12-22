Минстрой планирует организовать целевую переподготовку безработных для строек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минстрой России планирует наладить профессиональную переподготовку оставшихся без работы россиян для конкретных строительных компаний. Это поможет решить проблему дефицита трудовых мигрантов в строительной отрасли, сообщил во вторник замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

"У нас сейчас реально большой дефицит рабочих рук, <...> но в других отраслях совершенно четко видим высвобождение людей, как связанное с социальными, экономическими вопросами, так и с технологическими. Поэтому адресное переобучение взрослых под конкретного работодателя и под конкретный проект, соединение в одной модели кадрового агентства, адресно работающего, и программ образования, достаточно коротких, быстрых, может решить важные задачи: ликвидировать дефицит кадров без мигрантов и убрать возможную будущую социальную напряженность, связанную с безработицей", - сказал Волков на заседании комиссии по вопросам профессионального образования и кадрового потенциала в сфере строительства Общественного совета при Минстрое.

Он отметил, что такой проект государство уже начало реализовывать - в Кемеровской области будет создан межрегиональный центр строительных компетенций для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Только в Сибири и на Дальнем Востоке, по подсчетам Минстроя, не хватает более 100 тысяч строителей, добавил Волков.

В центре строительных компетенций будут обучать оставшихся без работы людей под заключенный предварительный трудовой договор - с пониманием, на какой стройке, в какой компании, с какой зарплатой и социальным пакетом они будут работать по окончании переподготовки, пояснил замминистра.

Однако, по его словам, заключение таких предварительных трудовых договоров для случаев профессиональной переподготовки не урегулировано законодательно. "Поэтому нам сейчас надо будет оперативные механизмы искать и, соответственно, эти нормативные лакуны устранять", - сказал замглавы Минстроя. При этом он отметил, что бизнес в силу своей мобильности мог бы создать такую же образовательную модель быстрее государства и извлечь из этого выгоду.

Ранее в Минстрое России сообщили ТАСС, что министерство подготовило предложения для упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором предложения направлены на рассмотрение в правительство РФ. В Минстрое среди причин дефицита рабочей силы на стройках называют запрет на въезд в Россию иностранных работников.