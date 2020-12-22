Минстрой поддержал льготный набор в вузы победителей конкурса "Я - строитель будущего"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минстрой России поддержал инициативу Общественного совета при министерстве предусмотреть преимущество при поступлении в профильные вузы для победителей конкурса "Я - строитель будущего". Этот вопрос можно обсудить с Минобрнауки, сообщил во вторник замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

"Это совершенно необходимая история, как мне представляется. Давайте это попробуем сделать совместно. <…> Я полагаю, что мы можем собрать совещание вместе с коллегами из Минобрнауки и МГСУ (Московский государственный строительный университет - прим. ТАСС) и все вопросы, которые у нас там стоят на повестке дня, порученчески записать", - сказал Волков на заседании комиссии по вопросам профессионального образования и кадрового потенциала в сфере строительства Общественного совета при Минстрое.

Как пояснила ответственный секретарь комиссии Надежда Прокопьева, статус победителя или призера конкурса "Я - строитель будущего" может учитываться при поступлении в профильные учебные заведения, если конкретная образовательная организация включит этот статус в перечень преимущественных прав при поступлении. Она подчеркнула, что законодательно закрепить конкурс пока представляется сложным, так как он находится в стадии становления и будет развиваться. Прокопьева выразила надежду, что вузы начнут учитывать участие абитуриентов в конкурсах Минстроя уже в 2021 году.

Проект "Я - строитель будущего" реализуется под эгидой Минстроя и Общественного совета при министерстве. Он направлен на популяризацию строительных специальностей среди детей и молодежи.