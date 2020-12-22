Госдума одобрила в I чтении расширение прав Фонда дольщиков по завершению долгостроев

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник в первом чтении приняла законопроект, позволяющий Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства самостоятельно достраивать жилые дома, а также выделять в них квартиры для некоторых льготных категорий граждан. Законопроект подготовили депутаты от фракции "Единая Россия" Николай Панков и Николай Николаев.

"Законопроектом предлагается предоставить Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства возможность реализации совместных с органами исполнительной власти субъектов РФ программ, которые направлены не просто на завершение строительства многоквартирных домов, а на завершение строительства с последующей передачей части жилых помещений нуждающимся категориям граждан. Это очередники, сироты, многодетные семьи, инвалиды, группы граждан, которые нуждаются в жилье", - сказал Николаев. Также в документе отмечается, что часть помещений в достроенных домах может быть передана гражданам, переселяемым из аварийного жилья.

Кроме того, законопроект предусматривает механизм, который будет стимулировать регионы к более активной работе по решению вопросов с обманутыми дольщиками. В частности, предлагается установить механизм возврата в бюджет региона средств, которые предоставляются Фонду дольщиков в качестве имущественного взноса для софинансирования завершения долгостроев, отметил Николаев. "Надеемся, что законопроект даст возможность с нового года использовать бюджетные средства, которые заложены на следующий год, не только для решения [проблемы] обманутых дольщиков, но и других групп граждан", - добавил депутат.

В свою очередь в пояснительной записке указывается, что законопроект позволит решить проблему передачи Фонду дольщиков прав на достройку жилищно-строительных кооперативов. Сегодня в России есть незавершенные объекты, по которым приняты решения о выплате пайщикам компенсаций, но имущество кооперативов Фонду дольщиков не передано. Предложенные депутатами изменения устанавливают право фонда завершать строительство многоквартирных домов и реализовывать готовые жилые и нежилые помещения на основании соглашений с субъектами РФ и без торгов.

О Фонде дольщиков

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства создан в 2017 году. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.