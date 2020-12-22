Володин: регионы ждут новых полномочий Фонда поддержки прав дольщиков по достройке домов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российские регионы ждут закона о новых полномочиях Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в части достройки домов и реализации помещений в них. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе обсуждения соответствующего законопроекта в первом чтении.

"Мы эти решения принимали после встречи с обманутыми дольщиками. Сегодня фонд начал работать, начал производить выплаты, решать проблемы. И так как фонд выступает субъектом отношений с обманутыми дольщиками, у него образовалась та масса недостроенных домов, либо имущественная масса, представленная земельными участками. Что с ними делать? Наши авторы, коллега Николаев и коллега Панков, предлагают, чтобы фонд имел возможность передавать земельные участки, передавать недостроенные жилые помещения, дома, которые сегодня просто пустуют, разрушаются. Потому что обманутым дольщикам выплаты произвел фонд. А это незавершенное строительство можно было бы отдавать в регионы для решения вопросов предоставления и достройку жилья детям-сиротам, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, с хронически больными", - отметил Володин.

По его словам, если этого не сделать, ситуация с каждым годом будет обостряться, незавершенные дома разрушаться, а сама земля под недостроем, которая зачастую находится в центральной части больших городов, "она также может куда-то уйти". И чтобы этого не случилось, председатель профильного комитета (Николай Николаев - прим. ТАСС) предлагает внести поправку в закон, который ждут наши регионы, а самое главное, граждане ждут", - указал председатель Госдумы.

Володин напомнил, что Николаев входит в наблюдательный совет Фонда "Дом.РФ" и возглавляет комиссию по аудиту. "Хорошо знает предмет, он профессионал. И сегодня, обладая этими знаниями, предлагает, чтобы эти земельные участки, недостроенные дома, передавались регионам как можно быстрее. В таком случае будет такая возможность у фонда. Фонд не имеет права сейчас отдать ничего. А разговор о тех денежных средствах, которые регион как свою долю перечисляет, это аргумент для того, чтобы они более активно участвовали в решении проблем обманутых дольщиков. Потому что затем у них появляется право", - резюмировал Володин.

О законопроекте

На заседании 22 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства самостоятельно достраивать жилые дома. Законопроект был инициирован руководителем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым и депутатом Николаем Панковым. "Предлагается предоставить фонду право завершать строительство многоквартирных домов и реализовывать готовые жилые и нежилые помещения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также в законопроекте прописано, что часть помещений в достроенных домах могут быть переданы гражданам, переселяемым из аварийного жилья, детям-сиротам, людям с низкими доходами, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний и многодетным семьям.