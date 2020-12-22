В России могут законодательно ввести категорию малых застройщиков

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Официальный термин "малый застройщик" по примеру малого бизнеса предложено ввести в России. Общественный совет при Минстрое разработал критерии для этой категории компаний, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе совета.

"В качестве варианта критериев определения малых застройщиков можно взять за основу критерии малых предприятий, чтобы сохранить единую терминологию и добавить специальные критерии для предприятий строительной отрасли", - приводятся в сообщении слова руководителя экспертной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере проектного финансирования строительной отрасли Андрея Бахмутова.

Предлагается использовать действующие критерии федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", при этом учесть опыт работы застройщика, количество завершенных объектов строительства (в том числе малоэтажных многоквартирных домов, домов блокированной застройки), а также жилую площадь, согласно действующим проектным декларациям. Члены комиссии предложили установить жилую площадь находящихся в строительстве объектов на уровне не более 15 тыс. кв. м.

Введение понятия малого застройщика позволит адаптировать рекомендации Минстроя России, ДОМ.РФ и ЦБ РФ по порядку рассмотрения заявок на проектное финансирование и поможет упростить процедуры для этой категории бизнеса. Окончательно критерии будут сформированы в первом квартале 2021 года в рамках плановой работы Общественного совета. Предложения будут направлены в Минстрой.