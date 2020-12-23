Россияне поставили рекорд по числу выписок из ЕГРН в третьем квартале

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россияне взяли рекордное число выписок из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по итогам третьего квартала 2020 года в сравнении с другими кварталами с конца 2017 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Выписка из ЕГРН используется при купле-продаже, обмене, дарении, аренде недвижимости, она помогает проверить сведения об объекте перед сделкой, в том числе наличие обременений. По активности выдачи сведений из реестра можно косвенно оценивать состояние вторичного рынка жилья, поскольку при покупке квартиры от застройщика такой документ в большинстве случаев не требуется, отмечают в ведомстве.

"Третий квартал 2020 года стал рекордным [по квартальным показателям] по числу выданных из ЕГРН выписок с конца 2017 года", - говорится в сообщении. Всего было зафиксировано 3,2 млн запросов.

Отмечается, что причиной послужил накопленный за время пандемии отложенный спрос на вторичную недвижимость. Больше всего выписок в третьем квартале взяли жители Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов, рассказали в кадастровой палате. При этом в Москве и Московской области из-за массового отложенного спроса граждане интересовались недвижимостью на 30% чаще, чем в начале 2020 года. Похожая ситуация сложилась практически во всех субъектах Центрального федерального округа, что позволило суммарно превысить значения начала года на 10%. "Более чем в половине субъектов России объем запросов в ЕГРН вернулся или превысил значения начала 2020 года, еще в 16 он составил 80%, и только в 15 из них рынок вторичной недвижимости оставался в состоянии стагнации", - отмечается в сообщении.

Чтобы получить сведения из ЕГРН, граждане могут воспользоваться специальным сервисом Федеральной кадастровой палаты, который позволяет получить выписку в течение нескольких минут, либо сделать это через официальный портал Росреестра. Электронная выписка заверяется усиленной электронной подписью сервисом Федеральной кадастровой палаты Росреестра.