Число сделок на рынке новостроек в Москве в ноябре выросло на 70%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более 12 тыс. сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости зарегистрировано в Москве в ноябре - это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Показатель за 11 месяцев сопоставим с аналогичным периодом 2019 года, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в ноябре 2020 года зарегистрировано 12 346 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) на рынке жилой и нежилой недвижимости - в 1,7 раза больше (+69%), чем годом ранее (7 307)", - говорится в сообщении. При этом по сравнению с предыдущим месяцем, когда было оформлено 13 178 ДДУ, показатель снизился на 6%.

В целом с начала текущего года оформлено 96 170 таких договоров, что сопоставимо (+0,3%) с аналогичным периодом прошлого года (95 879). По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, важный психологический порог в 90 тыс. сделок с января по ноябрь число ДДУ превышает три года подряд. Он подчеркнул, что результат 2020 года сопоставим с прошлым, несмотря на то, что май показал самое низкое число ДДУ - порядка 4 тыс. сделок.

На первичном рынке жилья в ноябре ведомство зарегистрировало в полтора раза больше сделок, чем годом ранее: 8 620 ДДУ против 5 868 ДДУ. По сравнению с октябрем этого года (9 895) их число снизилось на 13%.

Что касается рынка нежилой недвижимости, в ноябре снова был обновлен рекорд - оформлено 3 726 договоров в новостройках, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее (1 439) и на 13% выше предыдущего месяца (3 283).

"В случае с жильем наверстать упущенное удалось в сентябре, когда количество сделок увеличилось в четыре раза. Нежилой фонд, в том числе апартаменты, и сейчас продолжает стабильно расти: динамика май-ноябрь составила 340%", - приводятся в сообщении слова Майданова.