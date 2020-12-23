Минтранс назвал неокончательным решение проблемы с ЖК "Филатов луг" около Внуково

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ опроверг сообщение об окончательном решении проблемы со спорным ЖК "Филатов луг", расположенным в Новой Москве около аэропорта Внуково. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-служба Минтранса РФ.

Ранее директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова на запрос одной из дольщиц ЖК ответила, что сегодня в районе Внуково обеспечено требуемое качество радиолокационной информации для безопасного обслуживания воздушного движения. Также в письме отмечается, что аэропортом Внуково издан NOTAM (извещения об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации - прим. ТАСС), который содержит информацию об увеличении опубликованной высоты пролета препятствий при заходе на посадку.

"Данные меры носят ограничительный характер и не позволяют осуществлять эксплуатацию аэродрома в соответствии с его характеристиками в полном объеме", - прокомментировали в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве отметили, что из-за технических характеристик и места расположения аэродромный радиолокационный комплекс "Лира А-10" не может стать полноценной заменой радиолокационного комплекса "Утес-А", развернутого на позиции "Зименки". "Для полного устранения влияния ЖК "Филатов Луг" на работу радиолокационного комплекса на позиции "Зименки" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (Госкорпорация по организации воздушного движения - прим. ТАСС) будет введен в эксплуатацию новый радиолокатор на данной позиции", - добавили в пресс-службе.

О ситуации вокруг ЖК "Филатов луг"

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году и продолжаются до сих пор. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика объекта ГК "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в ЖК. Запрет заключать и регистрировать сделки в ЖК действует и сегодня.

ЖК "Филатов луг" строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе ГК "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал мебелью и оборудованием детский сад.