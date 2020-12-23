Квартира для большой семьи: как многодетным получить помощь на погашение ипотеки

Право на такую помощь есть у семей, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. Если семья стала многодетной ранее этой даты или еще не имеет третьего ребенка, не беда — для получения поддержки пополнить семейство можно до 31 декабря 2022 года. Именно такой срок обозначен в программе.

При этом сам кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года. Но это не означает, что для получения выплаты нужно обязательно брать новую ипотеку. Воспользоваться субсидией можно и для действующего кредита, причем даже рефинансированного.

Закон не устанавливает ограничений по возрасту заемщиков ипотеки, но они должны быть гражданами России. Также не оговаривается возраст старших детей, они в том числе могут быть совершеннолетними. Многодетная семья может быть полной или только с одним родителем — государство это никак не регламентирует. Дети могут быть рождены в разных браках или быть усыновленными, причем важна дата именно рождения приемного ребенка, а не его усыновления.

Семья может рассчитывать на сумму до 450 тыс. рублей, но не больше остатка задолженности по ипотеке. Субсидия предназначена для погашения основного долга, но если задолженность составляет меньше 450 тыс. рублей, то оставшаяся часть средств направляется на погашение процентов, начисленных за пользование кредитом.

Важно, что получить выплату можно только один раз. Если при рождении третьего ребенка семья, допустим, воспользовалась только частью этой суммы, то при рождении четвертого и оформлении новой ипотеки получить неиспользованный остаток субсидии не получится. Также нельзя обналичить эти средства или потратить их на какие-либо другие цели. При этом, согласно условиям программы, просроченная задолженность по ипотеке не препятствует получению поддержки.

Вопросы с оформлением могут возникнуть, когда один из супругов является многодетным родителем, а второй — нет. Например, у супруга в нынешнем браке после 2018 года рожден второй ребенок, а у супруги это третий ребенок. Важно, чтобы именно она была заемщиком или созаемщиком по кредиту, отмечает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Если в такой ситуации супруга является только поручителем, а заемщиком — супруг, который не является льготником, то воспользоваться государственной субсидией не получится.