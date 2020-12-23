Квартира для большой семьи: как многодетным получить помощь на погашение ипотеки

В сентябре 2019 года в России заработала пограмма поддержки многодетных семей, согласно которой государство выделяет до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита. Таким правом больше чем за год воспользовались свыше 100 тыс. семей. Но некоторые все же получают отказы по формальным причинам — например, неправильно заключили сделку. Мы с помощью риелторов разобрались, почему так происходит, и выяснили, какие нюансы нужно соблюсти при оформлении новой ипотеки, чтобы соответствовать условиям госпрограммы.
Кто может претендовать на получение помощи?
Право на такую помощь есть у семей, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. Если семья стала многодетной ранее этой даты или еще не имеет третьего ребенка, не беда — для получения поддержки пополнить семейство можно до 31 декабря 2022 года. Именно такой срок обозначен в программе.
При этом сам кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года. Но это не означает, что для получения выплаты нужно обязательно брать новую ипотеку. Воспользоваться субсидией можно и для действующего кредита, причем даже рефинансированного.
Закон не устанавливает ограничений по возрасту заемщиков ипотеки, но они должны быть гражданами России. Также не оговаривается возраст старших детей, они в том числе могут быть совершеннолетними. Многодетная семья может быть полной или только с одним родителем — государство это никак не регламентирует. Дети могут быть рождены в разных браках или быть усыновленными, причем важна дата именно рождения приемного ребенка, а не его усыновления.
Семья может рассчитывать на сумму до 450 тыс. рублей, но не больше остатка задолженности по ипотеке. Субсидия предназначена для погашения основного долга, но если задолженность составляет меньше 450 тыс. рублей, то оставшаяся часть средств направляется на погашение процентов, начисленных за пользование кредитом.
Важно, что получить выплату можно только один раз. Если при рождении третьего ребенка семья, допустим, воспользовалась только частью этой суммы, то при рождении четвертого и оформлении новой ипотеки получить неиспользованный остаток субсидии не получится. Также нельзя обналичить эти средства или потратить их на какие-либо другие цели. При этом, согласно условиям программы, просроченная задолженность по ипотеке не препятствует получению поддержки.
Вопросы с оформлением могут возникнуть, когда один из супругов является многодетным родителем, а второй — нет. Например, у супруга в нынешнем браке после 2018 года рожден второй ребенок, а у супруги это третий ребенок. Важно, чтобы именно она была заемщиком или созаемщиком по кредиту, отмечает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова. Если в такой ситуации супруга является только поручителем, а заемщиком — супруг, который не является льготником, то воспользоваться государственной субсидией не получится.
Как получить выплату?
Необходимо лично обратиться в банк, выдавший или рефинансировавший ипотечный кредит, с полным пакетом документов:
- заявление (форму можно получить в кредитной организации);
- паспорт;
- документы, подтверждающие материнство или отцовство (например, свидетельство о рождении или усыновлении, решение суда об усыновлении);
- ипотечный договор;
- документ о приобретении недвижимости;
- согласие заявителя и детей, достигших 14 лет, на обработку персональных данных.
После подачи документов банк их проверяет и, если нет никаких ошибок, передает оператору программы ДОМ.РФ. После повторной проверки ДОМ.РФ принимает решение о выплате субсидии и направляет деньги для погашения ипотечного кредита напрямую в банк, средства автоматически поступают на счет клиента, то есть на руки они не выдаются. По данным ДОМ.РФ, срок получения выплаты с момента подачи заявления в банк в среднем составляет около 20 дней.
Как отмечают в пресс-службе Сбербанка, погашение происходит с уменьшением суммы ежемесячного платежа, срок ипотеки остается тот же.
А в ВТБ после получения господдержки график выплат меняется по решению заемщика. "Каждый клиент может выбрать тот вариант, который считает наиболее подходящим для своей семьи. Кому-то будет выгоднее и подойдет моментальное снижение финансовой нагрузки за счет уменьшения ежемесячного платежа, а кто-то хочет сократить переплату по кредиту на долгосрочном периоде", — сказали в пресс-службе ВТБ.
Какие нюансы нужно учесть?
- Только надежные банки
Основное условие при получении 450 тыс. рублей — приобретение жилья в ипотеку должно быть официальным, с проведением государственной регистрации, подчеркивает адвокат Наталья Тарасова. "Проблемы могут возникнуть, если пользоваться услугами сомнительных компаний, которые неправильно оформят сделку", — говорит она.
Татьяна Решетникова добавляет, что на практике встречала ситуации, когда у клиентов ипотека была оформлена не через банк, а через кредитный кооператив, — в таком случае в выплате тоже откажут.
- Правильная цель кредита
Даже если кредит получили в надежном банке, ошибки могут возникнуть на этапе оформления ипотечного договора, а именно в формулировке цели кредита, поэтому важно подойти к этому этапу со всей скрупулезностью.
"В случае, если цель кредитования будет прописана нечетко, скорее всего, семья может столкнуться с отказом по формальному основанию", — поясняет заслуженный юрист России, председатель правового центра защиты "Дело жизни" Иван Соловьев. Как он отмечает, дословно цель должна звучать так — приобретение объекта недвижимости: квартиры (дома), находящейся по такому-то адресу.
По словам Соловьева, нужно проследить, чтобы в ипотечном договоре указывался точный адрес объекта, а также договор, по которому приобретается недвижимость. В качестве такого договора-основания могут выступать договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве (ДДУ) или соглашение об уступке прав требований по ДДУ. По иным формам документов (например, предварительный договор, договор купли-продажи будущей недвижимости) выплату 450 тыс. рублей получить нельзя.
Таким образом, целью кредита могут быть покупка готового жилья на вторичном рынке, в том числе частного дома, строящегося жилья на рынке новостроек и земли под индивидуальное жилищное строительство, а также рефинансирование ипотечного кредита, предоставленного другим банком на указанные выше цели, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.
"Важно, чтобы цель была именно такая, никаких дополнительных вещей в цели не должно быть", — подчеркнул директор по развитию группы компании "БЕСТ-Недвижимость" Константин Барсуков.
- Земля только для жилья, апартаменты не принимаются
Например, поддержку не предоставят за земельный участок, на котором нельзя построить жилой дом. Это касается земель для личного подсобного хозяйства, для сельхозназначений или других целей, добавил Барсуков.
Программа поддержки направлена исключительно на улучшение жилищных условий многодетных семей, поэтому в выплате тоже будет отказано, если в одном ипотечном договоре помимо квартиры фигурирует нежилое помещение, например машино-место. "Потому что государство не будет дифференцировать, какая часть кредита направлена на жилую недвижимость, а какая — на нежилую", — поясняет эксперт.
По этой же причине не получится направить 450 тыс. рублей и на погашение ипотеки, взятой на апартаменты. Так как в настоящее время законодательно они не считаются жилыми помещениями, отмечает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.
Есть ли еще причины, почему могут отказать в выплате?
Сейчас в выплате также отказывают, если ипотечный кредит взят на приобретение жилья вместе с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием. Кроме того, программой не предусмотрена поддержка по кредитам, взятым на строительство индивидуального жилья. Однако эту ситуацию правительство намерено исправить в ближайшем будущем. Для этого Минфин и ДОМ.РФ при участии Минстроя разработали законопроект, который расширит цели ипотечного кредита по государственной программе. В среду, 23 декабря, Госдума приняла законопроект в первом чтении.
Помимо ипотеки под строительство дома изменения распространятся на покупку незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства. Многодетные семьи, оформившие кредиты на жилье с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием имущества и ответственности, смогут получить выплату, даже если такую ипотеку они взяли до вступления новых поправок в силу.
Поддержкой также смогут воспользоваться семьи, которые покупают долю в праве собственности на жилье, если в результате сделки объект будет полностью в собственности многодетного родителя. Заемщики также смогут воспользоваться субсидией для оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива, если разрешение на строительство такого дома получено до дня вступления в силу федерального закона №175 от 1 июля 2018 года (о внесении изменений в закон об участии в долевом строительстве).
Таким образом, у многодетных семей появится больше возможностей получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, подчеркнули в пресс-службе Минфина. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, закон может быть принят в начале 2021 года.
Благодаря этому количество претендующих на субсидию многодетных семей увеличится примерно на 10%, подсчитали в ДОМ.РФ. Для сравнения — на середину декабря 2020 года за все время действия программы многодетные семьи подали свыше 127 тыс. обращений за выплатами на погашение ипотечного долга. ДОМ.РФ удовлетворил около 105 тыс. заявлений на 46,3 млрд рублей. Отказ получили 17,6 тыс. семей. С принятием поправок в закон будут устранены основные причины отказов и их доля значительно уменьшится, уверены в ДОМ.РФ.
А что стоит помнить при рефинансировании?
Семье, которая в будущем планирует воспользоваться выплатой 450 тыс. рублей, также необходимо аккуратно подойти к рефинансированию своей ипотеки, если возникла такая потребность. А именно нельзя к ипотеке присоединять потребительский кредит, так как из-за этого изменится цель кредита.
"При рефинансировании ипотеки под более выгодный процент заемщикам часто предлагают дополнительные суммы на личные нужды, ремонт, страхование и тому подобное. Это тоже является основанием для отказа в выплате", — говорит Литинецкая.
"В кредитном договоре не должно быть никакого "и". Вот это "и" приведет к тому, что будет отказ", — добавляет Барсуков.
Если я получу эту выплату, смогу ли воспользоваться материнским капиталом?
Выплата на ипотеку никоим образом не отменяет материнский капитал. Разница двух этих поддержек в том, что маткапитал можно использовать в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки, а выплата в 450 тыс. рублей выдается только на погашение уже взятого кредита.
Размер материнского капитала при рождении второго и последующего ребенка в 2020 году составляет 616 617 рублей, а в 2021 году он будет увеличен до 639 432 рублей. Таким образом, с учетом двух этих видов поддержки многодетная семья сможет получить от государства на улучшение своих жилищных условий более 1 млн рублей.
Помимо этого, нельзя забывать, что для семей с детьми действует льготная ипотека по ставке не более 6% годовых, а ведущие банки делают еще более привлекательные предложения в рамках этой программы.
Однако одним из препятствий в решении квартирного вопроса выступает тот момент, что в такой семье работает, как правило, один из родителей, а второй находится в декрете, соответственно, нужен высокий уровень дохода для выплаты ипотеки, отмечает Ирина Доброхотова.
Вторым ограничивающим фактором могут стать цены на жилье, добавляет она. Так, для семьи с тремя и более детьми нужна как минимум трехкомнатная квартира, а ее минимальная стоимость, к примеру, на рынке новостроек Москвы внутри МКАД около 10,5 млн рублей, в Новой Москве — 7,8 млн рублей, отмечает эксперт. При этом в других регионах России цены в разы ниже, и помощь государства может оказаться достаточной для полного закрытия кредита на покупку жилья.
Анастасия Солдатова