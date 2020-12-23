Госдума приняла закон о расширении прав Фонда дольщиков по завершению долгостроев

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла одновременно во втором и третьем чтении закон, который позволит Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства самостоятельно достраивать проблемные жилые дома, а также выделять в них квартиры для некоторых льготных категорий граждан. Законопроект подготовили депутаты от фракции "Единая Россия" Николай Панков и Николай Николаев.

Как отмечал ранее на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин, фонд получит возможность передавать земельные участки, недостроенные жилые помещения, дома, которые "сегодня просто пустуют, разрушаются", так как по этим домам обманутые дольщики уже получили от фонда компенсации. Это незавершенное строительство можно было бы отдавать в регионы для достройки и последующего предоставления в них жилья детям-сиротам, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, с хронически больными, подчеркивал Володин. Также в документе предусматривается, что часть помещений в достроенных домах может быть передана гражданам, переселяемым из аварийного жилья.

Кроме того, законопроект предлагает механизм, который будет стимулировать регионы к более активной работе по решению вопросов с обманутыми дольщиками. В частности, предлагается установить механизм возврата в бюджет региона средств, которые предоставляются Фонду дольщиков в качестве имущественного взноса для софинансирования завершения долгостроев, отмечал ранее Николаев. По его словам, законопроект может дать возможность с нового года использовать бюджетные средства, которые заложены на следующий год, не только для решения проблемы обманутых дольщиков, но и других групп граждан.

В пояснительной записке также указывается, что законопроект позволит решить проблему передачи Фонду дольщиков прав на достройку жилищно-строительных кооперативов. Сегодня в России есть незавершенные объекты, по которым приняты решения о выплате пайщикам компенсаций, но имущество кооперативов Фонду дольщиков не передано. Предложенные депутатами изменения устанавливают право фонда завершать строительство многоквартирных домов и реализовывать готовые жилые и нежилые помещения на основании соглашений с субъектами РФ и без торгов.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан в 2017 году. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.