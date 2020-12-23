Дома компании-банкрота "Урбан Груп" в Подмосковье планируют сдать в 2021 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Оставшиеся дома компании-банкрота "Урбан Груп" в Подмосковье планируют достроить и ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом в среду сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

"Планируется все дома "Урбан Груп", которые остались, достроить и ввести в эксплуатацию в 2021 году", - сказала Федотова.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект" и "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений было внесено около 14 тыс. квартир.