ГК "Монарх" вложит 15 млрд рублей в предприятие по производству жилых модулей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Комбинат инновационных технологий - Монарх" (входит в ГК "Монарх") планирует вложить 15 млрд рублей в предприятие по производству модулей жилых домов в Новой Москве. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний Сергей Амбарцумян на пресс-конференции в среду.

"Сегодня правительство Москвы вместе с концерном "Монарх" - практически впервые в мире строим завод такого масштаба. Вкладываются частные средства на строительство завода, это порядка 15 млрд рублей", - сказал Амбарцумян.

Предприятие "Технополис модульного домостроения" планируется построить в две очереди мощностью 450 тыс. кв. м продукции в год, или четыре этажа в день. Производство будет расположено в Новой Москве на территории ОНО "ОПХ "Толстопальцево" на земельном участке в 24,82 га. Площадь завода будет достигать 160 тыс. кв. м.

Модули жилых домов высотой не более 3,5 м будут создавать на производственных роботизированных конвейерных линиях. Амбарцумян добавил, что компания планирует тиражировать подобные заводы по всей России. "Сейчас мы строим временный экспериментальный завод. <...> Этот завод мы предполагаем создать весной", - отметил Амбарцумян.

Строительство всего предприятия предполагается завершить в 2023 году.

Группа компаний "Монарх" специализируется на индивидуальном монолитном домостроении. Компания построила, например, такие известные и социально-значимые объекты, как Федеральное казначейство, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и др.