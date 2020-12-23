Фонд дольщиков Подмосковья самостоятельно приступит к завершению долгостроев в 2021 году

КРАСНОГОРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области планирует начать строительно-монтажные работы на площадках с долгостроями в 2021 году. Об этом сообщил журналистам в среду директор фонда Виталий Донченко.

"По объектам, которые мы приняли на себя, мы планируем выйти на строительно-монтажные работы уже в следующем году. В среднем подготовка проектной документации будет занимать от трех до шести месяцев, строительно-монтажные работы, в зависимости от строительной готовности, - от шести до 16 месяцев", - сказал он на пресс-конференции.

Донченко напомнил, что региональный фонд создан в Подмосковье в мае 2020 года. В программу, которая будет реализована через региональный фонд, входит порядка 430 домов, около 98 жилых комплексов, в которых пострадали чуть меньше 20 тыс. граждан. Программа рассчитана до конца 2023 года.

По словам Донченко, на сегодняшний день наблюдательным советом федерального фонда приняты решения уже по 11 жилым комплексам Подмосковья, это 53 многоквартирных дома, в которых числятся пострадавшими более 5,5 тыс. граждан. "Хочу отметить, что это чуть менее 30 процентов от всех граждан, которые планируется реализовать через механизм регионального фонда", - сказал он.

Глава регионального фонда уточнил, что по ряду объектов уже есть судебные решения и фонд принимает на себя обязательства застройщика. По остальным, по его словам, в ближайшее время ожидается решение судов по передаче объектов в региональный фонд.

Основная деятельность Фонда защиты прав дольщиков направлена на завершение строительства проблемных многоквартирных домов застройщиков, признанных банкротами, и иных объектов. Всего, по данным министерства жилищной политики региона, с 2012 по 2020 год в Подмосковье были восстановлены права более 60 тыс. обманутых дольщиков.