Минстрой: около четверти жилья в России может строиться с помощью модулей к 2030 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 20-25% жилья в России может строиться с помощью готового модульного домостроения к 2030 году. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков.

"Эта история (технология модульного домостроения - прим. ТАСС) может позволить в самое ближайшее время, в том числе до 2030 года, 20-25% рынка [жилья] точно вывести на эти технологии", - сказал Волков.

По словам замглавы Минстроя РФ, технология модульного домостроения сегодня считается одной из наиболее перспективных за счет контролируемого качества продукции, коротких сроков сборки и обширной географии поставок. Волков отметил, что подобную технологию нужно масштабировать и использовать по всей стране.

Как ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, более 1 млрд кв. м жилья планируется построить в России к 2030 году. Он отмечал, что в период десяти лет каждый пятый квадратный метр в стране фактически будет приходиться на жилье в новостройках.