В Подмосковье 17,5 тыс. ключей выдали обманутым дольщикам в 2020 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Порядка 17,5 тыс. ключей от квартир выдали обманутым дольщикам в Подмосковье за 2020 год. Об этом в среду сообщила журналистам министр жилищной политики Московской области Инна Федотова на пресс-конференции в онлайн-формате.

"Сегодня мы уже можем сказать, что выдали 17,5 тыс. ключей. Причем в этой статистике решение прав дольщиков, которые не просто ключи выдаются, а те, кто получил компенсации, либо те, кому были предоставлены иные квартиры инвестором", - сказала Федотова.

Она добавила, что за последнюю неделю будет выдано еще почти 2 тыс. ключей.

"Если говорить о динамике, то мы держим планку. С 2019 года 19 тыс. ключей - мы так и держим эту планку. На 2021 год мы также планируем обеспечить 19 тыс. граждан ключами", - сказала Федотова.

Как ранее сообщали в министерстве жилищной политики региона, с 2012 года по 2020 год в Подмосковье были восстановлены права более 60 тыс. обманутых дольщиков. Всего в текущем году планировалось восстановить права 15,5 тыс. обманутых дольщиков.