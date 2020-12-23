Путин: рост цен на жилье способен серьезно умалить усилия властей по льготной ипотеке

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Рост цен на жилье может серьезно умалить усилия властей РФ в сфере повышения доступности льготной ипотеки. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что программа льготной ипотеки под 6,5% в стране работает хорошо, однако "как только участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, то рынок соответствующим образом отреагировал".

"И если цены на жилье будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленная на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, если не сведется к нулю, то во всяком случае эти усилия серьезно пострадают", - сказал глава государства. Он призвал "на это самым внимательным образом смотреть и соответствующим образом реагировать, имея в виду прежде всего возможности отрасли".

Комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, Путин обратил внимание на тему развития дополнительной образовательной инфраструктуры в регионах. "Одно из направлений - это развитие не просто [социальной] инфраструктуры - детские сады, школа, медицина, но и дополнительная образовательная инфраструктура. Мы всегда ее держали в тени, это была прежде всего ответственность регионов, муниципалитетов, но надо будет им соответствующую помощь обязательно оказывать", - подчеркнул президент. По его словам, на развитие дополнительной образовательной инфраструктуры необходимо будет обратить особое внимание.

А при преобразовании первичного звена здравоохранения необходимо добиться развития высокотехнологичной помощи, обеспечения медучреждений оборудованием, доступности медицинских услуг, обратил внимание Путин. "Все это должно находиться в поле нашего зрения", - резюмировал он.