Хуснуллин призвал увеличить предложение на рынке жилья, чтобы сдержать рост цен

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Сдержать рост цен на рынке российского жилья поможет увеличение предложения, это ключевая задача строительной отрасли. Такое мнение высказал в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы внимательно проанализировали каждый регион. <…> Ключевая проблема - цена поднялась там, где не было достаточно предложения жилья. Это говорит прямо о том, что мы должны увеличивать предложение. Это наша ключевая задача", - сказал он.

В среду президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что рост цен на жилье может снизить эффект от усилий властей РФ в сфере повышения доступности льготной ипотеки. Он отметил, что программа льготной ипотеки под 6,5% в стране работает хорошо. Однако "как только участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, то рынок соответствующим образом отреагировал".