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Минниханов: порядок установления размеров шумовых зон при аэропортах нужно оптимизировать

По словам президента Татарстана, это позволит значительно ускорить процесс утверждения приаэродромных территорий

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Госсовета РФ по строительству, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости оптимизировать порядок установления шумовых зон при аэропортах. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Поступают обращения от регионов по вопросам использования приаэропортных территорий. Здесь требуется оптимизация порядка установления размеров шумовых зон. Предлагаем рассмотреть возможность отделить зоны, непосредственно связанные с безопасностью полетов, от зон по шумам", - сказал Минниханов.

По его словам, это позволит значительно ускорить процесс утверждения приаэродромных территорий.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссия
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