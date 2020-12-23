Минниханов: порядок установления размеров шумовых зон при аэропортах нужно оптимизировать

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Госсовета РФ по строительству, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости оптимизировать порядок установления шумовых зон при аэропортах. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Поступают обращения от регионов по вопросам использования приаэропортных территорий. Здесь требуется оптимизация порядка установления размеров шумовых зон. Предлагаем рассмотреть возможность отделить зоны, непосредственно связанные с безопасностью полетов, от зон по шумам", - сказал Минниханов.

По его словам, это позволит значительно ускорить процесс утверждения приаэродромных территорий.