В нацпроект "Жилье и городская среда" включили показатель доступности жилья в регионах

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Показатель доступности жилья для каждого региона включили в обновленный паспорт национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы в новый национальный проект включили показатель доступностью жилья для каждого региона. Мы должны считать, сколько стоит жилье, сколько люди зарабатывают, какие меры поддержки должны быть и какая должна быть ставка, чтобы доступность жилья увеличилась, а не падала. Это становится одним из ключевых показателей нашей работы", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в 2022 году планируется выйти на показатель 3,6 млн семей, которые улучшили жилищные условия. "В 2023 году значительно превысим показатель по вводу жилья, выйдем на 85 млн кв. м. С учетом 2024 года будет построено более 400 млн кв. м, то есть каждый 10-й метр в стране будет новым", - добавил он.

При этом, по словам Хуснуллина, к 2030 году в России планируется построить более 1 млрд кв. м жилья. Он отметил, что в период 10 лет каждый 5-й кв. м в стране фактически будет приходиться на жилье в новостройках.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.