ВТБ планирует выдать в рамках господдержки для семей с детьми ипотеку на 130 млрд рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. ВТБ в рамках программы государственной поддержки семей с детьми планирует выдать до 50 тыс. ипотечных кредитов на сумму 130 млрд рублей. Об этом через пресс-службу банка заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Выдачи льготных кредитов в рамках "детской ипотеки" уже несколько лет являются одним из приоритетов нашего бизнеса, до 2023 года мы планируем довести объем сделок по ней до 130 млрд рублей, сделав жилье по-настоящему доступным для 50 тыс. многодетных семей. Это весьма существенная доля среди всех российских банков", - сказал Печатников.

С момента запуска госпрограммы в 2018 году ВТБ выдал семьям с детьми более 26 тыс. ипотечных кредитов на сумму почти 73 млрд рублей, уточнили в банке.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Весной 2019 года льготную ставку распространили на весь срок кредита. Также появилась возможность рефинансировать в рамках программы уже рефинансированные кредиты.