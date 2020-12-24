{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более четверти россиян планируют улучшить жилищные условия в ближайшие пять лет

20% респондентов указали на отсутствие собственной квартиры, отмечается в исследовании института развития ДОМ.РФ и ОНФ
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более четверти россиян (26%) планируют приобретение квартиры в ближайшие пять лет, примерно половина из них готова на покупку в течение следующего года. Такие данные следуют из опроса института развития ДОМ.РФ и Общероссийского народного фронта.

На эту тему
Как долго стоит копить на квартиру? Или взять ипотеку? Подсчитали, что выгоднее

"Всего в пятилетней перспективе планируют улучшить жилищные условия 26% респондентов, 43% из них готовы сделать это в ближайший год", - говорится в опросе.

Также отмечается, что 79% потенциальных покупателей жилья в ближайшие пять лет планируют взять ипотеку на эти цели. Среди причин для улучшения жилищных условий большинство респондентов (50%) отметило недостаточную площадь нынешней квартиры, более четверти (28%) опрошенных отметили неблагоустроенность своего жилья, 20% указали на отсутствие собственной квартиры, 19% - на желание поменять район проживания.

В целом в опросе приняли участие 2,3 тыс. россиян из 84 регионов страны.

Улучшение жилищных условий 5 млн семей и ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья ежегодно входит в число основных целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Теги
Россия
В ВТБ сообщили, что средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
По прогнозам банка, общий объем новых выдач на рынке впервые в истории страны превысит 4 трлн рублей
Читать полностью