Минстрой и "Диалог Регионы" заключили соглашение по цифровизации городского хозяйства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минстрой России и автономная некоммерческая организация "Диалог Регионы" заключили соглашение по цифровизации городского хозяйства, согласно которому Центры управления регионами (ЦУР) будут синхронизированы с мероприятиями проекта "Умный город", сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"В рамках сотрудничества будет проведена синхронизация ЦУР с сервисами дистанционного контроля состояния коммунальной инфраструктуры, с системами проведения общих онлайн-собраний собственников помещений в многоквартирных домах, системами интеллектуального городского освещения, платформами по сбору обращений граждан и другими направлениями", - говорится в сообщении.

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, для реализации всех целей и задач проекта "Умный город" необходимо широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. "Центры управления регионами станут оптимальной площадкой для реализации проекта "Умный город", - приводятся в сообщении слова министра.

Совместная работа позволит наладить информационный обмен и структурировать данные об отрасли ЖКХ в каждом городе. Так, Центры управления регионами являются аналитическим инструментом, призванным понять проблемы людей, а "Умный город" - инструментом, способным улучшить систему городского управления, отметил генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Алексей Гореславский. Он подчеркнул, что цифровизация помогает прогнозировать требования и потребности людей, правильно распределять и планировать бюджет, а также принимать самые эффективные решения на основе больших данных.

Центр управления регионом - проектный офис, единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона. Кроме того, здесь формируются аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в регионе, и вырабатываются предложения по дальнейшему развитию. По поручению президента России Владимира Путина ЦУР в начале декабря 2020 года начали работать по всех регионах страны. Их созданием занималась автономная некоммерческая организация "Диалог". Организация также развивает цифровые проекты в сфере общественных связей и коммуникаций.

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.