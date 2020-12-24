ДОМ.РФ разместил крупнейший выпуск ипотечных облигаций на электронных закладных Сбербанка

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Сбербанк провели крупнейший в России выпуск ипотечных ценных бумаг с электронными закладными. Объем размещения составил 45,7 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"Крупнейший в России цифровой выпуск ипотечных облигаций - это важный шаг по переходу рынка в электронный формат, который приведет к ускорению процессов, снижению издержек и повышению прозрачности для всех участников", - отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

В целом ДОМ.РФ и Сбербанк уже разместили пять выпусков ипотечных ценных бумаг на 167 млрд рублей. При этом два размещения пришлись на электронные закладные. Согласно меморандуму о сотрудничестве, ДОМ.РФ и Сбербанк планируют выпустить ипотечные ценные бумаги на общую сумму до 300 млрд рублей.

"Сегодняшняя сделка - первое на российском рынке масштабное предложение ипотечных облигаций на электронных закладных. <…> Цифровизация ИЦБ - важный шаг для развития секьюритизации, повышения эффективности сделок и увеличения масштабов рынка", - добавил вице-президент - директор казначейства Сбербанка Алексей Лякин.

Впервые сделку по выпуску ипотечных облигаций с использованием электронных закладных Сбербанк и ДОМ.РФ провели в июле 2020 года. Также Сбербанк стал первым российским банком, который внедрил электронные закладные по всей стране.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) занимают более 80% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и порядка 2% от объема долгового рынка России. Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитный рейтинг которого находится на уровне обязательств правительства РФ. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы. С 2016 года ДОМ.РФ разместил 28 выпусков ИЦБ на общую сумму более 865 млрд рублей.

Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.