Почти 4 млн граждан зарегистрированы в государственной системе ЖКХ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Более 400 тыс. граждан зарегистрировались в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) в 2020 году, в итоге общее количество пользователей составило почти 4 млн человек. Об этом в четверг сообщил начальник отдела развития ГИС ЖКХ Минстроя России Дмитрий Бардин.

"На данный момент почти 4 млн граждан зарегистрированы как пользователи ГИС ЖКХ. Прирост именно за 2020 год составил более 400 тыс.", - сказал он на прошедшем в онлайн-формате круглом столе "Информационная открытость отрасли ЖКХ - повышение эффективности работы ГИС ЖКХ".

Бардин уточнил, что к настоящему моменту в системе зарегистрировано почти 1,3 млн многоквартирных домов и более 19 млн жилых домов, а также 254 млн лицевых счетов. При этом, по его словам, в ГИС ЖКХ интегрировано почти 5 тыс. информационных систем. "Минстрой России рассматривает цифровые технологии в сфере ЖКХ как основной инструмент для перевода массовых государственных и муниципальных услуг в электронный вид", - сказал Бардин, подчеркнув, что ведомство работает над оптимизацией системы и учтет все рекомендации по ее доработке.

Согласно опросу коммерческого партнерства "ЖКХ контроль", проведенному в 37 субъектах РФ среди граждан, а также представителей управляющих организаций, ТСЖ и органов госнадзора, пользователи оценивают удовлетворенность ГИС ЖКХ в 3,4 балла по пятибалльной шкале. Стабильность работы системы респонденты оценили в 3,5 балла, удобство пользования - в 3,3 балла. Выяснилось, что общие собрания с использованием системы не проводятся в 78% ТСЖ, принявших участие в опросе. Среди проблем респонденты назвали сложные для понимания алгоритмы действий, отсутствие в инфосистеме доступа у собственников к протоколам общих собраний. "Система написана так, что простой собственник жилья не всегда понимает, какой пункт перед ним и что за ним следует", - отметил, в частности, презентовавший исследование заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ контроль" Андрей Костянов.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Минстрою функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ, которая ранее находилась в ведении Минкомсвязи России.