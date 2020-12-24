Дома для расселения "Морозовского городка" в Твери планируют начать строить в 2021 году

ТАСС, 24 декабря. Строительство домов для расселения аварийного жилья в историко-архитектурном комплексе "Морозовский городок" планируется начать в Твери в 2021 году и завершить в течение полутора лет. Об этом рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции в четверг.

Ранее сообщалось, что в начале марта 2020 года правительство Тверской области выделило земельный участков площадью более 17,8 тыс. кв. метров под строительство жилья для расселения "Морозовского городка". Возведение трех десятиэтажных домов планировали начать в конце 2020 года, а до 2023 года - сдать 451 квартиру.

"Строительство трех домов должно начаться в следующем году и продлиться, по расчетам, в течение полутора лет. После чего жители "Морозовского городка" переедут в новые квартиры. "Морозовский городок" - является флагманским проектом в развитии "Тверь Сити". Уверен, что в следующем году уже пойдут практические этапы реализации этого проекта", - сказал Руденя.

В мае 2019 года председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов по итогам рабочей поездки в Тверскую область сообщил, что корпорация поддержит реновацию на исторической территории. Концепция развития городка разрабатывалась ДОМ.РФ и КБ "Стрелка". Запланировано создание на территории площадью около 13 га порядка 25 объектов, в том числе парка с детской, спортивной и фестивальной площадками, конгресс-центра, ресторанного кластера, гостиницы.

"Морозовский городок" является историко-архитектурным комплексом из более 50 общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества тверской мануфактуры" в 1856-1913 годах, принадлежавшей купеческой династии Морозовых. С момента постройки многие здания комплекса пришли в аварийное состояние.