Белгородские власти займутся развитием ипотечных программ и ИЖС совместно с ДОМ.РФ

ТАСС, 24 декабря. Власти Белгородской области в четверг заключили соглашение с ДОМ.РФ для увеличения темпов развития индивидуального жилищного строительстве, расширения ипотечных программ и включения региона в реализацию новых проектов, сообщила пресс-служба правительства области.

"Задача - найти механизмы федеральные и областные, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет при приобретении жилья и расширить возможность для людей поучаствовать в этих программах. Например, у нас есть "губернаторская" ипотека и есть программа в ДОМ.РФ по субсидированию части процентной ставки. Предварительно мы видим, что если сложить два механизма, то количество людей, которые смогут в этих программах поучаствовать, увеличится", - цитирует пресс-служба врио губернатора региона Вячеслава Гладкова по итогам подписания соглашения.

Как отметил Гладков, объединение программ субсидирования ипотеки позволит снизить нагрузку на жителей области и позволит большему количеству семей включиться в различные программы по покупке жилья.

Кроме того, при поддержке ДОМ.РФ Белгородская область планирует внедрить в регионе социальное арендное жилье, увеличить темпы развития индивидуального жилищного строительства. Ежегодно в регионе вводят в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья, 85% из них - частные дома, в ближайшее время для ИЖС в одном из городских округов области выделят более 700 га земли.