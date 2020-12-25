Хабаровский край получит более 730 млн рублей на переселение жителей ветхих домов

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Хабаровского края на расселение ветхих домов, регион получит более 730 млн рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

"В следующем году Хабаровский край получит средства на реализацию третьего этапа адресной программы переселения граждан из жилищного фонда, который был признан аварийным до 1 января 2017 года. Заявка региона уже одобрена госкорпорацией - Фондом содействия реформированию ЖКХ. По ней региону будет выделено более 730 млн рублей. Это позволит переселить из аварийных бараков в новые квартиры еще 748 человек",- говорится в сообщении.

Третий этап программы переселения рассчитан на 2021 и 2022 годы. Часть средств край получит уже в январе - это около 240 млн рублей, а оставшиеся суммы - по мере заключения контрактов на приобретение или строительство нового жилья.

В регионе предстоит расселить 329 квартир общей площадью почти 13 тыс. кв. м. Отмечается, что часть жилплощади муниципалитеты приобретут на вторичном рынке, в других населенных пунктах будут строить новое жилье.

Как уточнили ТАСС в министерстве ЖКХ Хабаровского края, по итогу 2020 года новое жилье получат 793 жильца аварийных домов. Ранее региональные власти сообщали о решении сократить сроки действующей программы переселения. Вместо 2025 года, как это планировалось изначально, правительство региона намерено закончить все работы за три следующих года, то есть сделать отчетным 2023 год. До этого срока предполагается расселить 63 тыс. кв. м жилья, новые квартиры получат более 3,8 тыс. человек.

Расселение аварийного фонда в стране ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно нацпроекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда в стране должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс.