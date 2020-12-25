Совфед одобрил закон о комплексном развитии территорий

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об использовании механизма комплексного развития территорий (КРТ), который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов.

Документом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. КРТ будет реализовываться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления. Кабмин сможет объявить о проведении КРТ в границах территории, где земельные участки и объекты недвижимости находятся в федеральной собственности. Если же КРТ было инициировано субъектом РФ, то оно будет проводиться за счет бюджета региона. Такое решение будет приниматься в том случае, если территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и более муниципальных образований. В остальных случаях КРТ проводится по решению главы местной администрации.

Компания-подрядчик для проведения работ на конкретной территории будет определяться по результатам конкурса. Участником торгов сможет стать юридическое лицо при условии, что такое лицо, его учредитель, любое из его дочерних обществ, его основное общество или любое из дочерних обществ основного общества имеют за последние пять лет "опыт участия в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не менее десяти процентов от объема строительства", который заложен в решении о КРТ.

Что может попасть под КРТ

В состав программы КРТ могут входить аварийные многоквартирные дома, многоквартирные дома, которые, согласно установленным субъектом РФ критериям, находятся в высокой степени физического износа, иные объекты в границах квартала или микрорайона, где такие дома расположены. Другими словами, регионы получают право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) превышает региональные нормативы или капитальный ремонт которых слишком дорог.

КРТ будет проводиться в районах жилой застройки, нежилой застройки, на незастроенных территориях, а также на территориях, где с инициативой по проведению КРТ выступили правообладатели земельных участков. Инфраструктура, которая создается инвестором при комплексном развитии территорий городов, должна быть передана на баланс муниципалитета. Таким образом, исключается появление частных дорог. Гарантируется сохранность культурных объектов при реализации КРТ.

Закон позволяет изымать для государственных и муниципальных нужд в рамках комплексного развития территорий земельные участки с расположенными на них объектами недвижимости. В то же время при проведении КРТ жилой застройки не могут быть изъяты земельные участки, предназначенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные участки, на которых расположены эти объекты, участки с многоквартирными домами блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами. Исключение могут составить объекты, которые признаны аварийными или имеют высокий уровень износа.

Решают только собственники

Решение о вхождении дома в программу КРТ должно приниматься на общем собрании не менее чем 2/3 голосов собственников жилых помещений или их представителей. Также собрание может принять решение о выходе дома из программы КРТ. Частные жилые дома могут попасть под КРТ, но только с согласия собственников.

Возмещение жилья вне зависимости от региона будет предварительным, равноценным и равнозначным, при этом у субъекта РФ будет право улучшить условия переселяемого лица, если это позволяет местный бюджет. Возмещение включает в себя рыночную стоимость жилья с учетом общего имущества, земельного участка, понесенных затрат и упущенной выгоды.

В год расселения дома жильцы освобождаются от взносов на капитальный ремонт, а то, что было уплачено до этого, идет в общий фонд на реализацию решения по комплексному развитию территории. Нанимателю жилого помещения взамен освобождаемого им жилого помещения предоставляется другое равноценное жилое помещение по договору социального найма, он также не лишится своего места в очереди на другое жилье по такому договору.

Срок на заключение договора о передаче собственником прав на жилое помещение в многоквартирном доме, попавшем под программу комплексного развития территории, составит 45 дней, после чего подрядчик сможет через суд потребовать заключить договор.