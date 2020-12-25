Дома многодетных семей с 1 марта оснастят пожарными извещателями

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пожарные извещатели с 1 марта 2021 года будут в обязательном порядке устанавливаться в домах многодетных семей, сообщил в интервью проекту "Лично - детям" замглавы МЧС РФ - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

"Многодетные семьи у нас в стране всегда были и будут в почете, все они находятся под опекой социальной защиты. В МЧС России утверждены специальные своды правил с требованиями пожарной безопасности к помещениям, где проживают многодетные семьи. Все они должны быть оснащены автономными пожарными извещателями. Эти правила у нас вступят с 1 марта 2021 года", - сказал он.

По словам Супруновского, не дожидаясь этой даты, МЧС с местными властями установили в домах многодетных семей 417 тыс. автономных пожарных извещателей, однако требуется установить в 10 раз больше. "Благодаря срабатыванию этих извещателей за эти три года у нас спасено 1 209 человек, из которых 617 детей", - уточнил он.

Замглавы МЧС добавил, что за 30 лет существования министерства ликвидировано 30 тыс. чрезвычайных ситуаций, в которых спасено множество детей.