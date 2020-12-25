Более 2,3 трлн рублей требуется на расселение аварийного жилья до 2030 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 2,3 трлн рублей из федерального бюджета потребуется для расселения 30 млн кв. м жилья, которое станет аварийным к 2030 году, следует из материалов, представленных министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным в Совете Федерации при рассмотрении закона о комплексном развитии территорий.

"Более 2,3 трлн рублей - потребность в федеральном финансировании для расселения жилья, признанного аварийным после 2017 года (с учетом прогнозируемой инфляции 4% в год)", - говорится в материалах.

Как отметил Файзуллин, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к 2024 году планируется переселить более 640 тыс. человек из 10,5 млн кв. м аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на это предусмотрено порядка 400 млрд рублей.

Однако с 2017 года уже были признаны аварийными 7,6 млн кв. м жилого фонда, к 2030 году эта цифра вырастет на 22,6 млн - до 30,2 млн кв. м, добавил глава Минстроя. По расчетам министерства, в таких помещениях будут жить 6-8 млн человек.

Кроме того, как отметил Файзуллин, в настоящее время в России около 1 млрд кв. м многоквартирных домов были построены более 50 лет назад - это 44% от их общей площади в стране (2,4 млрд кв. м).

Глава Минстроя подчеркнул, что закон о комплексном развитии территорий позволит ускорить расселение аварийного жилья. Он отметил, что согласно национальным целям, к концу 2030 года в России необходимо построить более 1 млрд кв. м жилья, это 26% от существующего объема жилищного фонда страны (3,8 млрд кв. м).