В Зеленограде началось переселение по программе реновации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Зеленоград стал 10 административным округом Москвы, где ведется переселение жителей по программе реновации. Варианты нового жилья будут предложены жильцам пяти домов, сообщил ТАСС в пятницу руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Из 34 домов, вошедших в программу реновации в Зеленоградском административном округе, жители пяти домов начинают переселение. Под заселение переданы три новостройки: Георгиевский проспект, корпус 1934, корпус 1935 и Солнечная аллея, корпус 934", - сообщил он.

Левкин уточнил, что новые квартиры получат более 300 семей, проживавших в домах по адресам: улица Заводская, дома № 12Б, 12А, 14А, 14 и 16. Всего на территории округа предстоит переселить более 7 тыс. человек. Для обеспечения "волнового" переселения в ЗелАО подобрано девять "стартовых" площадок, включенных в адресный перечень №708-ПП.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.