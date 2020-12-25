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Хуснуллин допускает возможность продления льготной ипотеки в некоторых регионах

Вице-премьер указал на множество факторов, в том числе уровень доходов населения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% после июля 2021 года может быть продлена в некоторых регионах страны. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

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"Мы понимаем, что программу надо продлевать, но в каком виде, детали доработаем. Может быть, в каких-то регионах, где не хватает сегодня возможностей [по строительству нового жилья], продлить", - отметил Хуснуллин.

По его словам, на возможность продления льготной программы ипотечного кредитования влияет множество факторов, в том числе уровень доходов населения. "Если рост доходов населения будет падать, будем принимать более серьезные меры", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что ипотека тоже повлияла на рост цен, в основном в Москве, где у населения больше средств для покупки жилья. Кроме того, после снижения Банком России ключевой ставки некоторые граждане инвестировали в покупку жилья деньги, которые до этого держали на вкладах.

Теги
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