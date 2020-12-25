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Хуснуллин: стоимость строительства в России вырастет на 5-7% из-за нехватки мигрантов

По словам вице-премьера, заработная плата рабочих составляет до 25-30% в себестоимости строительства
Вице-премьер Марат Хуснуллин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер Марат Хуснуллин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Себестоимость строительства в России увеличится в среднем на 5-7% из-за нехватки на стройплощадках мигрантов и роста в связи с этим зарплаты работников. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас зарплата подорожала из-за отсутствия мигрантов в два раза, значит, стоимость строительства подорожает в среднем на 5-7%", - сказал Хуснуллин.

По его словам, заработная плата рабочих составляет до 25-30% в себестоимости строительства. Также Хуснуллин отметил, что правительство готовит точечные решения по вопросу нехватки рабочей силы на стройках в России. Вице-премьер обратил внимание, что пандемия сильно отразилась на удорожании строительства, например, из-за срывов поставок стройматериалов. Кроме того, он отметил, что сегодня вместе с ФАС и Минпромторгом разбирается в удорожании металла на 40% за две недели.

Ранее в Минстрое России сообщили ТАСС, что министерство подготовило предложения для упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором предложения направлены на рассмотрение в правительство РФ. В Минстрое среди причин дефицита рабочей силы на стройках называют запрет на въезд в Россию иностранных работников.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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