Хуснуллин: комплексное развитие территорий стартует в начале 2021 года в 15 регионах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. По меньше мере 15-20 крупных городов, включая Москву, Казань и Тюмень, начнут применять новый закон о комплексном развитии территории с начала 2021 года, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пресс-конференции.

"Те регионы, которые уже имеют опыт, точно оперативно начнут работать. Это минимум 15-20 регионов. Москва точно будет активно использовать, Казань, Тюмень, Новосибирск, Кемерово, то есть все крупные города", - сказа Хуснуллин.

Он назвал закон о комплексном развитии территорий самым важных из тех, что принимались для развития жилищного строительства за последние десятилетия. Документ позволит улучшать облик городов, особенно в их центральных частях, ускоренно расселять ветхие и аварийные дома, добавил вице-премьер.

Хуснуллин пояснил, что закон модернизировал все имеющиеся механизмы развития территорий, которые до этого работали неэффективно. По словам вице-премьера, закон будет дорабатываться в будущем по мере его применения на практике.

В пятницу Совет Федерации одобрил закон об использовании механизма комплексного развития территорий (КРТ). Документом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. Регионы получают право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых превышающий региональные нормативы износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) или капитальный ремонт которых слишком дорог. При этом под КРТ могут попасть и частные жилые дома, но только с согласия собственников.

КРТ будет проводиться в районах жилой застройки, нежилой застройки, на незастроенных территориях, а также на территориях, где с инициативой по проведению КРТ выступили правообладатели земельных участков. Решение о вхождении дома в программу КРТ должно приниматься на общем собрании не менее чем 2/3 голосов собственников жилых помещений или их представителей. Также собрание может принять решение о выходе дома из программы КРТ. Частные жилые дома могут попасть под КРТ, но только с согласия собственников.