Генплан Петербурга на период до 2050 года рассмотрят в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Изменения в главный градостроительный документ Санкт-Петербурга - Генеральный план - на период до 2050 года будут представлены на рассмотрение городского правительства в следующем году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 23 декабря признало депутатским запросом обращение к губернатору депутатов фракции "Единая Россия", в котором был поставлен вопрос о сроках подготовки проекта нового Генерального плана Санкт-Петербурга. В документе отмечается, что 1 марта 2021 года заканчивается расчетный срок действующего Генплана, но по состоянию на декабрь 2020 года новый проект еще не вынесен на общественное обсуждение. Депутаты указали на то, что это делает вероятным перенос сроков его утверждения городским парламентом с февраля на второй или третий квартал 2021 года, что, по их мнению, может создать "риск запуска хаотичного развития территорий, предназначенных для размещения жилой застройки на перспективу до 2025 года".

"В настоящее время документ (проект изменений Генплана Санкт-Петербурга на долгосрочную перспективу - прим. ТАСС) проходит необходимые согласительные процедуры: с федеральными ведомствами и правительством Ленинградской области. После он будет представлен на общественное обсуждение, в ходе которого горожане смогут подать свои предложения в отношении главного градостроительного документа. Итоговый документ планируется вынести на рассмотрение правительства Санкт-Петербурга в следующем году, затем - на рассмотрение законодательного собрания города", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что нынешний Генплан, утвержденный в 2005 году, действует до конца прогнозируемого срока, то есть до 2025 года. "Окончание расчетного срока [1 марта 2021 года] не приостанавливает действие Генерального плана и не влечет за собой остановку градостроительной деятельности", - пояснили в комитете.

Проект будущего Генплана на прогнозируемый срок до 2050 года подготовлен комитетом в том числе на основании стратегий развития отдельных отраслей экономики РФ, приоритетных национальных проектов, стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года и с учетом некоторых других документов, отметили в пресс-службе.

Генеральный план призван обеспечивать сбалансированное развитие города по основным функциональным зонам: жилым, общественно-деловым, промышленным, транспортным и рекреационным. В состав документа входят материалы, в которых фиксируются цели и задачи территориального планирования Санкт-Петербурга, основные параметры развития города, виды функциональных зон на его территории и материалы, устанавливающие очередность размещения и развития основных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и основных функциональных зон.