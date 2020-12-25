Совфед упростил процедуры в сфере строительства

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о сокращении сроков прохождения процедур в сфере строительства, который также дает право правительству определять перечень электронных услуг в градостроительной сфере.

Согласно тексту, "правительством Российской Федерации могут быть определены услуги, оказываемые при осуществлении градостроительной деятельности исключительно в электронной форме".

Кроме этого, сокращаются сроки внесения изменений в правила землепользования и застройки, а также сроки подготовки документации по планировке территории. Если утверждение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется муниципальными депутатами, то соответствующий проект подлежит рассмотрению на заседании депутатов не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим.

Для саморегулируемых организаций в сфере инженерных изысканий, проектирования и строительства до 1 января 2022 года продлевается право предоставлять своим членам займы за счет средств компенсационного фонда в целях оказания поддержки членов таких СРО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ранее такая возможность была предоставлена сроком до 1 января 2021 года.

Законом устанавливается, что при проведении госэкспертизы проектной документации многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" или фондом субъекта РФ, оценка соответствия документации предусмотренным требованиям не осуществляется, если на нее ранее уже было получено экспертное заключение. Однако это будет возможно, если в проектную документацию не вносились изменения, требующие повторной экспертизы.