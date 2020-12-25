В Севастополе планируют построить первые квартиры для бюджетников в 2023 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Первые служебные квартиры для работников бюджетной сферы планируется ввести в Севастополе к концу 2023 года, сообщил губернатор Михаил Развожаев в пятницу на очередной сессии заксобрания.

"Квартиры будут использоваться для решения жилищных проблем для работников бюджетной сферы. Ориентировочно, в 2023 году они появятся в наличии: 2021 год - проектирование, 2022 год - начало реализации проекта, а в конце 2023-го мы можем получить первые квадратные метры", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что для этих целей планируется комплексная застройка микрорайона. Выделенные федеральным центром деньги при этом пойдут не на строительство домов, а на создание инфраструктуры участка. Возведением многоквартирников займется инвестор, который будет отобран на конкурсной основе. "Если бы мы сами непосредственно строили, то получили бы до 250 тыс. кв. м для бюджетников.; если будем реализовывать с помощью привлечения инвесторов, то можем до 500 тыс. кв. м получить", - пояснил губернатор.

Он также предложил механизм выдачи квартир бюджетникам. "Те севастопольцы, которые работают в бюджетной сфере 15 и больше лет, сразу получат [в собственность]. Если специалист приезжает из другого региона, то он должен получить служебное жилье, которое будет оставаться в собственности города Севастополя, и должен выработать этот стаж, чтобы получить квартиру в собственность", - пояснил Развожаев.

Застройка планируется в районе Зеленая горка. Территорию намерены использовать под жилищное строительство по региональному проекту "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда". Сейчас разрабатываются проекты планировки и межевания этого района.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.