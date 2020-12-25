Нацпроект по жилью расширят пятым федеральным проектом с 1 января 2021 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нацпроект "Жилье и городская среда" в 2021 году будет включать в себя пять федеральных проектов, с 1 января в его состав войдет федеральный проект "Чистая вода". Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

"В 2021 году национальный проект "Жилье и городская среда" будет включать пять федеральных проектов. "Чистая вода" переходит в нацпроект "Жилье и городская среда" с 1 января 2021 года из нацпроекта "Экология", - говорится в материалах с уточнением, что цель повышения качества питьевой воды больше характеризует работу жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее нацпроект состоял из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Федеральный проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд - средства федерального бюджета.

Национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется до 2030 года с целью обеспечения российских семей качественным доступным жильем, создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.