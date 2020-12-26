В Ростовской области по итогам года восстановят права более 700 обманутых дольщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Права более 700 обманутых дольщиков в Ростовской области будут восстановлены по итогам 2020 года. Об этом говорится в сообщении управления информационной политики правительства региона, распространенном в субботу.

"В 2020 году обеспечены права более 400 пострадавших участников долевого строительства, введено в эксплуатацию шесть многоквартирных домов в Таганроге, Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах и Новошахтинске. При этом права граждан по пяти МКД обеспечены за счет использования областных субсидий. В IV квартале завершено строительство еще четырех объектов в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске (три из них - за счет субсидий областного бюджета). Дома планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года, еще свыше 300 граждан получат жилье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в единый реестр проблемных объектов включено 94 многоквартирных дома. Всего на региональные меры поддержки в областном бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено более 1 589 млн рублей.

Обеспечение прав граждан также осуществляется за счет средств публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". В мае между правительством Ростовской области и фондом заключено соглашение о восстановлении прав 1 035 граждан по 21 проблемному объекту со сроком реализации до 2023 года. На эти цели планируется предоставить средства в размере более 1 948 млн рублей. Наблюдательным советом фонда уже принято решение о восстановлении прав пострадавших граждан по 11 проблемным объектам, включенным в соглашение.

По данным управления информационной политики регионального правительства, в 2019 году в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, участие в котором граждан носит заявительный характер, ключи от квартир получили 773 гражданина. Кроме того, жилищно-строительным кооперативам предоставляются субсидии на завершение строительства проблемных домов. В 2020 году за счет областного бюджета введены в эксплуатацию три дома в Ростове-на-Дону и Шахтах. Сейчас ведется строительство семи объектов, из них четыре планируют ввести в эксплуатацию в этом году, три - в 2021 году.