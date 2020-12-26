В Наро-Фоминске получили служебное жилье 39 десантников

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Около 6 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ получили служебное жилье к концу 2020 года, в том числе в Наро-Фоминске ключи от квартир вручили 39 военнослужащим. Об этом сообщил заместитель командующего ВДВ по строительству генерал-майор Леонид Шевченко в субботу.

Шевченко вручил 39 десантникам ключи от новых служебных квартир в Наро-Фоминске, где построено два новых дома. Всего здесь должны разместиться почти 300 семей военнослужащих зенитно-ракетного полка и артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск, дислоцированных в Наро-Фоминске.

"За последние годы при активной поддержке руководства Министерства обороны мы достаточно динамично продвинулись в решении этой непростой задачи. На сегодня уже около 6 тыс. военнослужащих получили служебное жилье, а более 2,5 тыс. военнослужащих реализовали свое право на получение постоянного жилья", - сказал замкомандующего, слова которого приводят в Минобороны.