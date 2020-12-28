В Москве на участие в архитектурном конкурсе для домов по реновации подали 105 заявок

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на участие в международном конкурсе на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации завершен Москве. Всего было подано 105 заявок из 17 стран, сообщили в понедельник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Сильный состав конкурсантов с многолетним опытом позволяет надеяться, что мы получим интересные и яркие проекты, увидим системный подход при разработке концепций и оригинальные приемы для каждой площадки проектирования. Победителей ждут долгосрочные контракты и огромная работа, в результате которой кварталы реновации приобретут архитектурную индивидуальность, свое неповторимое лицо", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.

Всего на участие в открытом международном конкурсе на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации было подано 105 заявок из 17 стран. За победу будут бороться не только участники из России, но из Италии, Франции, Великобритании, Финляндии, Мексики, Нидерландов, Швейцарии, Китая и других стран.

"В конце января на первом заседании жюри будут выбраны финалисты первого этапа конкурса. Уверена, что идеи, которые они предложат для 31 конкурсной площадки, будут перекликаться с градостроительным и культурно-историческим контекстом районов, отвечать запросам жителей и соответствовать всем современным технологическим требованиям", - заявила директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук, чьи слова приводятся в сообщении.

Архитектурный конкурс "Облик реновации" стартовал в Москве 24 ноября. Его цель - формирование качественной городской среды и создание привлекательного облика жилой застройки в столице. В составе жюри и экспертного совета вошли представители общественности и органов государственной власти, эксперты в сфере архитектуры, экономики, социологии, недвижимости и городского планирования.