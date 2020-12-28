Российские банки могут выдать рекордный объем ипотечных кредитов в 2020 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в России по итогам 2020 года может достигнуть рекордных 4,2 трлн рублей, банки могут выдать 1,7 млн кредитов. Такой предварительный прогноз содержится в аналитических материалах ДОМ.РФ.

"По предварительной оценке, в 2020 году выдан рекордный объем ипотечных кредитов за всю историю наблюдений: 1,7 млн кредитов (+34% к 2019 году) на 4,2 трлн рублей (+49%)", - говорится в материалах. В настоящее время рекорд по выдаче ипотеки принадлежит 2018 году, когда банки выдали ипотечные кредиты на общую сумму почти 3,013 трлн рублей.

Уточняется, что рекордные показатели ипотечного рынка в 2020 году достигнуты за счет снижения рыночных процентных ставок с 10-11% до 8% и запуска льготной программы под 6,5% на новостройки. В частности, ставки на первичном рынке к октябрю 2020 года снизились до 5,9% (-2,9 п. п. к октябрю 2019 года). Ставки по кредитам на вторичном рынке впервые в истории снизились до 8% (-1,6 п. п. к октябрю 2019 года).

Рост ипотечного кредитования в России не привел к образованию "пузыря", ипотека остается наиболее качественным сегментом рынка кредитования физических лиц, подчеркивается в сообщении. Так, доля просроченной задолженности свыше 90 дней сохранилась на уровне начала 2020 года и составляет менее 1,4%.

Ипотечный портфель российских банков с учетом секьюритизации на 1 ноября в годовом выражении увеличился на 19,2% и достиг 9,5 трлн рублей. К концу 2020 года ипотечный портфель превысит 10,3 трлн рублей, или 9,6% ВВП, прогнозируют в ДОМ.РФ.

Ранее Банк России отмечал существенный потенциал для роста ипотечного рынка, связанный со снижением ставок и повышением доступности ипотеки. Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки. Как сообщала директор департамента жилищной политики Минстроя России Ольга Корниенко, средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам в России, согласно обновленному нацпроекту "Жилье и городская среда", должна опуститься до 6% в 2030 году.

Восстановление стройотрасли

В рамках реализации программы льготной ипотеки под 6,5% в стройотрасль было привлечено 1,4 трлн рублей, это позволило не допустить снижения объемов строящегося жилья в России, отмечают в ДОМ.РФ. В результате после временного падения объемов ввода жилья в апреле-июле 2020 года из-за противоэпидемических ограничений с августа начался период восстановительного роста. Так, в январе-ноябре 2020 года введено 64,4 млн кв. м жилья, что выше значений прошлого года на 1,4%, напоминают аналитики. По данным ДОМ.РФ, в августе-ноябре 2020 года запущено около 12 млн кв. м новых проектов многоквартирных домов, что на 42% больше, чем год назад. Спрос на жилье по итогам января-октября 2020 года восстановился практически до уровня прошлого года.

В начале декабря объем строительства с эскроу впервые превысил объем жилья, возводимого по старым правилам, при этом с начала реформы (с 1 июля 2019 год) ни один дом, строящийся с использованием счетов эскроу, не стал проблемным, подчеркивают в ДОМ.РФ. "Новая схема финансирования строительства решила проблему недостроя, которая раньше была одной из главных в сфере жилищного строительства", - отмечается в исследовании.