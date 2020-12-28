Росреестр планирует упростить регистрацию частных домов на приаэродромных территориях

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Росреестр готовит законопроект, который предполагает упрощение регистрации индивидуальных частных домов, находящихся на приэродромных территориях. Об этом сообщил на пресс-коференции статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

"Нам понадобятся две небольшие поправки в законодательство о приаэродромных территориях, чтобы исключить для владельцев бытовой недвижимости необходимость получения этих согласований (с Росавиацией - прим. ТАСС). Сейчас мы начали подготовку этого законопроекта. Я думаю, что в первом квартале следующего года такое решение должно быть [принято]", - сказал Бутовецкий.

В действующем законодательстве прописано, что до момента описания и постановки на учет приаэродромных территорий с подзонами все размещаемые в таких местах объекты должны согласовываться с Росавиацией. Поэтому гражданам для оформления собственности на свои дачи, частные дома, садовые и огородные участки необходимо получить согласование от ведомства. Бутовецкий отметил, что в Росавиции не видят угрозы безопасности для полетов от подобных объектов.

По словам представителя Росреестра, особенно остро такая проблема стоит для Московской области, где исторически на территориях вблизи аэродромов находится большое количество бытовой недвижимости. В их числе сады, огороды, дачи, коттеджные поселки, индивидуальные жилые дома. После внесения поправок в закон о приаэродромных территориях проблема оформления собственности на недвижимость решится для 60 тыс. объектов в Подмосковье, добавил Бутовецкий.