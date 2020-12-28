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Почти 30 тыс. кв м жилья введут в эксплуатацию в Салехарде в 2021 году

В следующем году также продолжится благоустройство общественных территорий и ремонт дорог

ТАСС, 28 декабря. Порядка 30 тыс. кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году в Салехарде - окружной столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в понедельник в своем аккаунте в Instagram.

"Продолжится строительство нового жилья для салехардцев - 28 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию в следующем году", - сказал он.

Глава города добавил, что в 2021 году продолжится благоустройство общественных территорий, ремонт дорог. "Запланирована реализация масштабных проектов - площадь у центра культуры и досуга "Геолог" и сквер "Сияние Севера". На центральной площади города организуем возможность для пеших прогулок, катания на самокатах, скейтбордах. Установим скамьи, беседки, добавим зелени. В сквере планируем создать настоящую зону релакса и установить арт-объект", - уточнил Титовский.

Также глава города подчеркнул, что в 2020 году в Салехарде успешно проходили работы по ремонту дорог - в общей сложности протяженность нового асфальта составила свыше 17 км. "В планах - не останавливаться на достигнутом. Ремонт пройдет на улицах Маяковского, Почтовая, Республики, Мира, Броднева и других. Один из самых масштабных проектов запланирован на центральной улице города - Чубынина, здесь же будет проведено строительство ливневки, замена уличного освещения, обновление бордюров, ремонт тротуаров", - отметил Титовский.

Кроме того, в новом году продолжится строительство дороги и коммунальных сетей в микрорайоне Удача. Также начнется строительство долгожданной для горожан дороги в ДНТ "Надежда", запланировано расширение объездной дороги.

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РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
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