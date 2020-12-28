{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росреестр запустит пилотную платформу по работе с банками в 2021 году

К концу года в ведомстве рассчитывают полностью создать необходимую инфраструктуру, что должно увеличить объем регистрации электронной ипотеки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Платформа по взаимодействию Росреестра и российских банков в пилотном режиме заработает в 2021 году. Об этом сообщил на пресс-коференции руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Чтобы каждое кредитное учреждение не стало формировать у себя сервисы, принято решение по поручению председателя правительства (Михаила Мишустина) и мы сейчас выстраиваем новую платформу, через которую все кредитные учреждения будут взаимодействовать с системой Росреестра фактически бесшовно. Клиент, когда приходит в банк, [будет получать] услугу не только по ипотечной сделке, [но] и регистрационные действия может получать через банк. Зайдя один раз в кредитное учреждение, он получает услугу "под ключ", - сказал Скуфинский.

Руководитель Росреестра отметил, что в следующем году платформа будет запущена в пилотном режиме. К концу года в ведомстве рассчитывают полностью создать необходимую инфраструктуру, что должно увеличить объем регистрации электронной ипотеки.

Также Скуфинский обратил внимание, что Росреестр совместно с Банком России и ДОМ.РФ договорился внутри инфраструктуры для банков перепроектировать качественный сервис по формированию электронной закладной с маршрутизацией информации в депозитарий. Он согласился, что заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотечный кредит, сталкивались с увеличением сроков возврата закладных. Однако добавил, что сегодня эта проблема практически решена.

Теги
Россия
На Кубани в 2020 году завершили строительство почти 150 социальных объектов-долгостроев
Среди них - три спорткомплекса с бассейнами, а также спальный корпус реабилитационного центра "Жаворонок"
Читать полностью