Росреестр запустит пилотную платформу по работе с банками в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Платформа по взаимодействию Росреестра и российских банков в пилотном режиме заработает в 2021 году. Об этом сообщил на пресс-коференции руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Чтобы каждое кредитное учреждение не стало формировать у себя сервисы, принято решение по поручению председателя правительства (Михаила Мишустина) и мы сейчас выстраиваем новую платформу, через которую все кредитные учреждения будут взаимодействовать с системой Росреестра фактически бесшовно. Клиент, когда приходит в банк, [будет получать] услугу не только по ипотечной сделке, [но] и регистрационные действия может получать через банк. Зайдя один раз в кредитное учреждение, он получает услугу "под ключ", - сказал Скуфинский.

Руководитель Росреестра отметил, что в следующем году платформа будет запущена в пилотном режиме. К концу года в ведомстве рассчитывают полностью создать необходимую инфраструктуру, что должно увеличить объем регистрации электронной ипотеки.

Также Скуфинский обратил внимание, что Росреестр совместно с Банком России и ДОМ.РФ договорился внутри инфраструктуры для банков перепроектировать качественный сервис по формированию электронной закладной с маршрутизацией информации в депозитарий. Он согласился, что заемщики, погасившие или рефинансировавшие ипотечный кредит, сталкивались с увеличением сроков возврата закладных. Однако добавил, что сегодня эта проблема практически решена.