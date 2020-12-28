Росреестр заблокировал более 40 сайтов-двойников

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 40 сайтов-двойников Росреестра, которые зачастую приводят к мошенничествам на рынке недвижимости, были заблокированы, сообщил в понедельник на пресс-конференции руководитель ведомства Олег Скуфинский.

"На сегодняшний день мы закрыли более 40 сайтов-двойников, наиболее значимых. Опасность в том, что эти сайты практически полностью дублируют доменное имя и знак Росреестра, тем самым дезориентируя и граждан, и предпринимателей, которые на этот сайт обращаются и очень часто, или не получают услугу, или получают в некорректном виде. К сожалению, это даже приводит к мошенническим сделкам на рынке недвижимости", - сказал Скуфинский.

Он заявил, что некоторые сайты-двойники специально нагружали портал Росреестра ботами, чтобы он работал медленнее и чтобы вынудить клиентов посещать недобросовестные ресурсы. В результате Росреестр настроил сайт так, чтобы его нельзя было загружать роботами, благодаря этому производительность портала увеличилась в три раза, сообщил Скуфинский.

При этом в первом квартале 2021 года ведомство планирует запустить модернизированный сайт, который существенно улучшит качество клиентских сервисов, добавил руководитель Росреестра.

Замглавы ведомства Елена Мартынова пояснила, что нынешний сайт достаточно сложный в использовании. "Он абсолютно юридически правильный с точки зрения наименований всех форм, и все услуги там указаны правильно, но если мы посмотрим глазами наших клиентов, то очень много вопросов возникает", - сказала она. Поэтому на новом сайте будет уделено внимание жизненным ситуациям людей, пользователям покажут и расскажут доступным языком, как они могут пользоваться услугами Росреестра, добавила Мартынова.

Ранее для решения проблемы с сайтами-двойниками Росреестр подготовил изменения в законодательство, которые предполагают запрет на перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и запрет на создание сайтов, предлагающих такие услуги. За указанные правонарушения предлагается ввести административную ответственность. В Росреестре подчеркивали, что запрет на перепродажу данных из ЕГРН не коснется работы добросовестных и законных участников рынка и бизнес-сообществ.